Арестуваха 8 души за пожара в Хонконг, отнел живота на 128

Агенцията за борба с корупцията арестува 8 души заради пожара в Хонконг, при който загинаха 128 души. Седемте мъже и една жена, на възраст от 40 до 63 години. Сред тяха са подизпълнители на скеле, директори на инженерна консултантска компания и ръководители на проекти, ръководещи ремонта, се казва в изявление на Независимата комисия срещу корупцията.

Агенцията също така претърси офисите им в петък и иззе съответните документи и банкови записи. Разследването за възможна корупция в проекта за обновяване беше започнато в четвъртък след избухването на фаталния пожар, съобщи NDTV.