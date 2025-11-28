Рекорден брой дронове са засечени над германски военни бази миналия месец

Германия регистрира миналия месец най-високия брой засичания на дронове над свои военни бази, съобщи днес високопоставен представител на разузнавателните служби, който отчете увеличаването на тези случаи над военноморски съоръжения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди това дронове често са били забелязвани над бази на сухопътните войски и ВВС, включително и над тези, където се обучават украински войници. През януари германската полиция започна разследване за подозрение в руски шпионаж, след като дронове бяха забелязани над няколко военни бази в Бавария.

"Бундесверът (въоръжените сили) разполага с критична инфраструктура. В момента основно военноморските сили са засегнати (от наблюденията на дронове) сред другите сили на армията“, каза Торстен Акман, заместник-директорът на германското военно контраразузнаване.

Той направи едно от малкото си публични изявления пред Ройтерс.

Акман не разкри конкретни числа и не посочи причини за очевидната промяна на фокуса към военноморските съоръжения.

Германия разполага с най-големия западен военноморски флот в Балтийския регион, припомня Ройтерс. Балтийско море придоби по-голямо значение за НАТО, след като Русия нападна Украйна през 2022 г., което подтикна балтийските крайбрежни държави Швеция и Финландия да се присъединят към западния военен алианс. Руският Балтийски флот е разположен близо до ексклава Калининград. Военноморската база Вилхелмсхавен на Северно море е най-голямата гарнизонна база на Бундесвера. Тя се занимава с ремонти и поддръжка на флота и е от ключово значение за операциите в Северно и Балтийско море.