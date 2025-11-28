ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mastercard и JRE-България обединяват усилия, за да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21807027 www.24chasa.bg

Рекорден брой дронове са засечени над германски военни бази миналия месец

1292
Дронове СНИМКА: Getty Images

Германия регистрира миналия месец най-високия брой засичания на дронове над свои военни бази, съобщи днес високопоставен представител на разузнавателните служби, който отчете увеличаването на тези случаи над военноморски съоръжения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Преди това дронове често са били забелязвани над бази на сухопътните войски и ВВС, включително и над тези, където се обучават украински войници. През януари германската полиция започна разследване за подозрение в руски шпионаж, след като дронове бяха забелязани над няколко военни бази в Бавария.

"Бундесверът (въоръжените сили) разполага с критична инфраструктура. В момента основно военноморските сили са засегнати (от наблюденията на дронове) сред другите сили на армията“, каза Торстен Акман, заместник-директорът на германското военно контраразузнаване.

Той направи едно от малкото си публични изявления пред Ройтерс.

Акман не разкри конкретни числа и не посочи причини за очевидната промяна на фокуса към военноморските съоръжения.

Германия разполага с най-големия западен военноморски флот в Балтийския регион, припомня Ройтерс. Балтийско море придоби по-голямо значение за НАТО, след като Русия нападна Украйна през 2022 г., което подтикна балтийските крайбрежни държави Швеция и Финландия да се присъединят към западния военен алианс. Руският Балтийски флот е разположен близо до ексклава Калининград. Военноморската база Вилхелмсхавен на Северно море е най-голямата гарнизонна база на Бундесвера. Тя се занимава с ремонти и поддръжка на флота и е от ключово значение за операциите в Северно и Балтийско море.

Дронове СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България