Мерц настоява за изменения в забраната на ЕС за двигатели с вътрешно горене след 2035 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява за промени в емблематичната забрана на ЕС след 2035 г. да се продават автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., след като управляващата коалиция се споразумя за обща позиция, предаде ДПА.

След нощни консултации в Берлин Мерц заяви, че ще поиска от ЕК всеобхватни реформи на регламента, призовавайки хибридни превозни средства да се продават и след 2035 година.

Мерц ще напише писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което ще очертае новата позиция на Германия, която е формулирана след продължили с месеци спорове в коалицията.

През 2022 г. ЕС реши, че от 2035 г. вече ще трябва да се продават автомобили, които не отделят въглероден диоксид, опитвайки се да постигне климатичните си цели. Мярката на практика се равнява на забрана за нови бензинови и дизелови автомобили, което свидетелства за усилията на ЕС да се откаже от изкопаемите горива.

След значителни критики от автомобилостроителите и някои страни от ЕС обаче Брюксел обяви планове за преразглеждане на забраната по-рано тази година.

Очаква се изпълнителният орган на ЕС да представи коригирано предложение на 10 декември, като Германия вече е готова да води кампания за по-съществени промени.

С оглед на това, че ключовата автомобилна индустрия на Германия е изправена пред исторически трудности поради глобалната конкуренция и ниското вътрешно търсене, Мерц заяви през октомври, че забраната от 2035 г. не трябва да бъде „твърда“.

Много работни места в Германия зависят от производството на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, а бавното навлизане на електрическите превозни средства означава, че автомобилостроителите са изложени на риск да не постигнат целите си за намаляване на въглеродните емисии, съобщи БТА.

В навечерието на парламентарните избори през февруари консервативният блок на Мерц - съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и базирания в Бавария Християнсоциален съюз (ХСС) - проведе активна кампания за отмяна на забраната за двигатели с вътрешно горене.

Първоначално предложението се сблъска със силна опозиция сред коалиционните партньори на Мерц в Германската социалдемократическа партия (ГСДП), като мнозина нейни членове с леви убеждения отхвърлиха усилията за смекчаване на забраната.

Вицеканцлерът Ларс Клингбайл сигнализира за отвореност към компромис, който предлага на производителите повече свобода на действие, използвайки модерната технология за двигатели с вътрешно горене, съпроводена с по-нататъшна подкрепа за електрическите превозни средства.

Лидерът на ХСС Маркус Зьодер заяви, че е„много доволен от новата позиция на правителството.

Мерц отбеляза днес, че е важно да се постигне добър баланс между конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия и опазването на климата.

Целта трябва да бъде „ориентирана към иновациите и технологично неутрална регулация“, която съчетава действията в областта на климата и индустриалната конкурентоспособност, каза Мерц.

Канцлерът заяви, че е много благодарен за усилията, положени от коалиционните му партньори от СДП за постигане на обща позиция.