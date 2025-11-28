Откриха стъпало на 3,4 млн. години от прародител на човека в Етиопия (Снимки)

Учени намериха фосил от кост на стъпало в Етиопия, което принадлежи на един от най-древните родственици на човека, съобщи списание Nature. Видът е съществувал преди 3,4 милиона години, паралелно с прародителя ни Луси, но е имал различен начин на живот.

Става дума за така нареченото стъпало от Буртеле, отличаващо се с противоположен палец, подобен на този на човешката ръка. В същия район е открита и челюстна кост с 12 зъба, а анализите сочат, че и тя, и стъпалото принадлежат на вида Australopithecus deyiremeda. Това са австралопитеци от района Уорансo–Миле в Афар, живели през плиоцена. Данните от изследването доказват, че видът наистина е съществувал като отделен от Луси.

Екипът, ръководен от Йоханес Хайле-Селасие от Държавния университет на Аризона, изследва и вероятността двата вида да са споделяли една и съща среда. Според учените A. deyiremeda е прекарвал повече време в гористи зони и по дърветата, докато Луси се е придвижвала основно по земята. Различия са открити и в диетата им – новият вид е бил по-примитивен, като се е хранил предимно с листа, плодове и ядки.

"Тези разлики означават, че е малко вероятно двата вида да са се конкурирали за едни и същи ресурси", казва Ашли Уайзмън, изследовател от Кеймбридж, цитирана от БНР.

Според нея "всевъзможни 'братовчеди" са живели едновременно, но са оцелявали по различни начини. "Вероятно никога няма да узнаем дали са взаимодействали помежду си", добавя тя.