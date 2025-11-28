Сирийски братя завързаха и хвърлиха 18-годишната си сестра в блато в Нидерландия

Двама сирийски братя завързаха и хвърлиха в блато 18-годишната си сестра заради "западно поведение"

Момичето е намерило смъртта си в предполагаемо „убийство на честта", след като нейното „западно поведение" посрамило семейството, съобщава прокуратурата в Нидерландия, цитирана от De Telegraaf.

Братята на Райан Ал Наджар – 23-годишният Мохамед и 25-годишният Муханад Ал Наджар, вече са с повдигнати обвинение за убийството, докато баща им – посочван като поръчител на престъплението, е успял да избяга в Сирия, откъдето е семейството.

Райан била намерена с вързани зад гърба ръце и запушена уста и потопена във вода в блатиста местност близо до Лелистад – на около 80 километра от Амстердам.

Бащата ще бъде съден задочно, информира Би Ти ВИ. Райан изчезва на 22 май 2024 г., а минувач открива тялото ѝ на 28 май. Разследващите откриват ДНК на бащата под нейните нокти, което показва, че момичето се е борило. Според нидерландската прокуратура мотивът за убийството е, че Райан имала приятел и се държала по начин, който семейството ѝ смятало за „твърде западен" и „позорен". Държавното обвинение официално определя случая като „убийство на честта".

Процесът срещу братята започна на 27 ноември 2025 г., пред съда те отричат участие в престъплението. Твърдят, че баща им е извършил убийството сам. Халед дори изпратил два имейла до разследващите, в които поемал цялата вина и настоявал, че синовете му са невинни. Прокуратурата обаче смята обратното – че бащата е наредил на синовете да вземат отвлекат сестра си, да я закарат на уединено място и да я хвърлят във водата, така че да не може да изплува. Според обвинението братята са изпълнили плана, съзнавайки, че това е умишлено убийство.

Преди смъртта си Райан е била под полицейско наблюдение и е получавала защита, но тя е била прекратена преди убийството. Не е ясно защо охраната е била свалена.

Братята са арестувани малко след откриването на тялото и оттогава са в ареста. Продължава издирването на бащата. Според разследването Халед вероятно живее в Северна Сирия и дори се е оженил повторно след убийството.

Нидерландското Министерство на правосъдието заявява, че страната няма механизъм да поиска връщането му, тъй като съдебната система на Сирия не функционира за подобно сътрудничество. От сирийска страна обаче твърдят обратното - министърът на правосъдието Мазхар ал-Уейс заявява, че системата работи и страната е готова да съдейства, като подчертава, че никога не е получен иск за този случай от Нидерландия.

Адвокатите на братята поискаха освобождаването им до началото на процеса, но съдът отказа.