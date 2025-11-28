ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия удари критична инфраструктура в Суми два пъти за ден

1100
КАДЪР: Екс/@ZMiST_Ua

Русия удари критична инфраструктура в украинския град Суми два пъти днес, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

"Днес Русия удари съоръжения на критичната инфраструктура два пъти в община Суми. Избухнал е пожар на мястото на удара, като разрушенията, причинени от него, се разчистват", съобщи Олег Хрихоров, ръководителят на Сумската областна военна администрация.

Според Хрихоров Русия продължава да оказва натиск върху цивилното население, като взима на прицел инфраструктурата, пише БТА. 

От своя страна, говорителят на Националната гвардия на Украйна Руслан Музичук посочи, че руските въоръжени сили са сменили тактиките си в областта около Покровск, като вече не разчитат на фронтални атаки с много човешка сила, подкрепена от бронирани части.

"Понастоящем врагът не разчита на фронтални нападения с много човешка сила, използвайки бронирани бойни машини в областта около Покровск, което означава, че те не организират „пробивни атаки“ или офанзиви в открита местност с цел бързо или внезапно напредване или пробиване на отбранителната линия."

Музичук разясни, че въпреки че врагът използва активно авиация и артилерия, за да отслаби украинската отбрана, дроновете позволяват тези нападения да бъдат откривани навреме.

КАДЪР: Екс/@ZMiST_Ua

