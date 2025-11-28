Германия дава рекордните 11,5 млрд. евро на Украйна за артилерия, дронове и военна техника

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутатите в Бундестага одобриха днес бюджета на Германия за 2026 г., с разходна част от близо 525 милиарда евро (608 млрд. долара), предаде ДПА.

Предложенията включват повече от 180 млрд. евро заемни средства, което е повече от всякога в германската история, с изключение на периода на пандемията от ковид.

Бюджетът включва и около 108 млрд. евро разходи за отбрана, което е най-значителният такъв разход от края на Студената война.

Украйна ще получи рекордните 11,5 млрд. евро за артилерия, дронове, военни машини и друго военно оборудване за борбата си срещу руската инвазия, съобщава БТА.

Опозиционните партии остро разкритикуваха бюджета, отчасти заради плановете на държавата да поеме допълнителни дългове в размер на милиарди евро.