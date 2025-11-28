ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зарязан баща от Йоаким Груево псува и блъска по ко...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21808243 www.24chasa.bg

Германия дава рекордните 11,5 млрд. евро на Украйна за артилерия, дронове и военна техника

2452
Германия гласува новия бюджет. СНИМКА: Pixabay

Депутатите в Бундестага одобриха днес бюджета на Германия за 2026 г., с разходна част от близо 525 милиарда евро (608 млрд. долара), предаде ДПА.

Предложенията включват повече от 180 млрд. евро заемни средства, което е повече от всякога в германската история, с изключение на периода на пандемията от ковид.

Бюджетът включва и около 108 млрд. евро разходи за отбрана, което е най-значителният такъв разход от края на Студената война.

Украйна ще получи рекордните 11,5 млрд. евро за артилерия, дронове, военни машини и друго военно оборудване за борбата си срещу руската инвазия, съобщава БТА.

Опозиционните партии остро разкритикуваха бюджета, отчасти заради плановете на държавата да поеме допълнителни дългове в размер на милиарди евро.

Германия гласува новия бюджет. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България