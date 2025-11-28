ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов трус в Украйна: Андрий Ермак подаде оставка като началник на кабинета "Зеленски"

Андрий Ермак и Володимир Зеленски. Снимка: РОЙТЕРС

Шефът на кабинета "Зеленски" в Украйна Андрий Ермак е подал оставка. Това обяви президентът Володимир Зеленски на фона на поредния корупционен скандал в страната.

Тази сутрин украинските антикорупционни служби претърсиха дома на Ермак, който заяви, че сътрудничи напълно на разследващите. Зеленски е подписал указ за уволнението на Ермак, но той сам си е подал оставката, предаде Ройтерс.

По-рано днес антикорупционното бюро претърси дома на Ермак, а той заяви, че сътрудничи напълно на разследващите.

В началото на ноември месец украинското антикорупционно бюро извърши десетки претърсвания, разкриващи престъпна схема в енергийния сектор в Украйна. Разследването показва, че 100 млн. долара са били отклонени, а сред замесените е и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

Това става на фона на честите прекъсвания на ток, вода и отопление заради руските атаки в страната.

Андрий Ермак и Володимир Зеленски.

