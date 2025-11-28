Броят на жертвите след водния апокалипсис в Азия достигна 321

Броят на жертвите от наводненията в големи части от Югоизточна Азия достигна днес най-малко 321, като властите в няколко страни работят за спасяването на блокирани граждани, възстановяването на електроснабдяването и комуникациите и координирането на усилията за възстановяване, след като водите започнаха да спадат, съобщи Ройтерс.

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд бяха посегнати от проливни дъждове, предизвикани от циклон, в продължение на една седмица, а в Малакския проток се образува рядка тропическа буря.

Още 46 души са загинали в резултат на циклона в южноазиатската островна държава Шри Ланка, съобщиха властите, цитира БТА.

На тежко засегнатия индонезийски остров Суматра 174 души са потвърдени за загинали до днес, съобщи на пресконференция Сухарянто, шефът на индонезийската агенция за справяне с бедствия. Въпреки че дъждът е спрял, 79 души все още са в неизвестност, а хиляди семейства са останали без дом, добави той.

Жителите на региона Паданг Париаман в Суматра, където загинаха общо 22 души, трябваше да се справят с нива на водата от поне 1 метър и все още към днешния ден не бяха достигнати от спасителните екипи.

„Запасите и храната ни се изчерпват", каза Мухамад Раис, 40-годишен жител, който в четвъртък е бил принуден да се премести на втория етаж на дома си, за да избяга от бързо повишаващото се ниво на водата.

В град Батан Тору, в северната част на Суматра, днес бяха погребани в масов гроб седем неидентифицирани жертви.

Тайландското правителство съобщи, че 145 души са загинали при наводненията в осем южни провинции. Властите отбелязаха, че засегнати от природната стихия са над 3,5 милиона души.

В съседна Малайзия, където са потвърдени двама загинали, тропическата буря Сеньяр достигна сушата около полунощ и оттогава отслабна. Метеорологичните власти все още се подготвят за силни дъждове и вятър и предупредиха, че бурното море може да представлява риск за малките лодки.

Общо 30 000 евакуирани остават в убежища, което е по-малко от повече от 34 000 в четвъртък.

Външното министерство на Малайзия днес съобщи, че вече е евакуирало 1459 малайзийски граждани, блокирани в повече от 25 хотела, засегнати от наводненията в Тайланд, и добави, че ще работи за спасяването на останалите 300, които все още са блокирани в наводнените зони.