Неуспешен тест на ядрена ракета предизвика мощен взрив в руска военна база

Ядрена експлозия. СНИМКА: Pixabay

Неуспешен тест на ядрена ракета предизвика мощен взрив в руска военна база. Той е избухнал в база, където са разположени най-новите най-новите ракетни системи "Авангард". Огромен облак от лилав дим се е издигнал в небето, съобщи Ural56.ru, позовавайки се на местни жители.

ArbatMedia, позовавайки се на очевидци, също съобщава за инцидента и добавя, че той може да е причинен от авария при изстрелване на ракета, която според източниците на изданието се е "разпаднала във въздуха".

Няма официални коментари от федералните власти относно инцидента.

Местните власти не са коментирали инцидента и според съобщенията няма планове за евакуация на хора от района. Инцидентът е станал в Ясний, Оренбургска област, където се намират космодрум и база на ракетните войски. Това е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се извършват наземни изстрелвания на ракети с голям обсег, включително такива, оборудвани с ядрени бойни глави. 

Местни са заснели експлозията. Кадър: Телеграм
Местни са заснели експлозията. Кадър: Телеграм

