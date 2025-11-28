ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Еърбъс" обяви мащабно изтегляне на самолети А320 заради проблеми със софтуера

"Еърбъс" СНИМКА: Pixabay

Европейският самолетостроител „Еърбъс" (Airbus) съобщи днес, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320, предаде Ройтерс.

„Еърбъс" посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета. Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, или над половината от машините в света, съобщава БТА.

„Еърбъс" признава, че тези препоръки ще доведат до оперативни нарушения за пътниците и клиентите, посочи компанията.

"Еърбъс" СНИМКА: Pixabay

