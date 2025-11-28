Два танкера от "сенчестия" руски флот експлодираха край Босфора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два санкционирани танкера горят в Черно море край Турция, като се смята, че те са от "сенчестия флот" на Русия. Местните власти евакуират 45 моряци от кораби край крайбрежието.

274-метровият танкер Kairos претърпя експлозия и се запали в Черно море, докато пътуваше от Египет за Русия, съобщи турското министерство на транспорта. Два бързи спасителни кораба, влекач и кораб за спешно реагиране са били незабавно изпратени на мястото на инцидента, а 25-те членове на екипажа на борда са били спасени безопасно.

Kairos се е насочвал към руското пристанище Новоросийск, когато е съобщил за „външен удар", причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг, съобщи турската дирекция по морски въпроси, цитира Ройтерс.

Според информацията, друг танкер, „Вират", е бил ударен на около 35 морски мили от брега, по-на изток в Черно море, като на мястото са изпратени спасителни екипи и търговски кораб.

В машинното отделение е открит гъст дим, но 20-те души персонал на борда са в добро състояние, добавя се.

И „Кайрос", и „Вират" са в списък с кораби, обект на санкции, наложени срещу Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през 2022 г., според данни на LSEG.

През последните години е имало инциденти с кораби, попаднали на мини в Черно море, а някои мини са били открити дрейфуващи.

„Кайрос" е плавал под гамбийския флаг и в баласт, когато е станал инцидентът, съобщи корабната агенция Tribeca.

Според докладите корабът може да е попаднал на мина и да е в опасност от потъване.

Корабният трафик през пролива е продължил, съобщи агенцията.