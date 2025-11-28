Експертът Виталий Егоров: Русия загуби способността си да изстрелва хора в космоса

Русия загуби възможността да изстрелва хора в космоса, смята експертът по космонавтиката Виталий Егоров, който коментира аварията на космодрума Байконур след изстрелването на космическия кораб "Союз МС-28". Въпреки това при излитането на ракетата е повредена голяма част от стартовия отсек, което прави невъзможно изстрелването на нови ракети от тази стартова площадка, която на този етап е единствената, от която се изпращат кораби към МКС.

„Това е единствената стартова площадка, която Роскосмос използва за програмата МКС, и в бъдеще тя е трябвало да се използва за изстрелвания до руската орбитална станция", написа коментаторът Виталий Егоров в Telegram, съобщава CNN.

„На практика от този ден Русия загуби способността си да изстрелва хора в космоса, нещо, което не се е случвало от 1961 г. Сега ще е необходимо бързо да се ремонтира тази стартова площадка или да се модернизира друга", написа Егоров.

"Стартовата площадка беше инспектирана, както се прави всеки път, когато се изстрелва ракета. Открити бяха повреди по няколко компонента на стартовата площадка", се казва в изявление на "Роскосмос".

Повредената конструкция се нарича "Стартова маса", а кои кои точно елементи от конструкцията са повредени засега не се уточнява, но специалисти смятат, че вероятно е имало колапс на сервизната кабина, която е предназначена за достъп до долните нива на ракетите. В момента се прави оценка на състоянието на стартовия комплекс. От "Роскосмос" съобщиха, че има" резервни елементи " за ремонт.