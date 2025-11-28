ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев зарадва 88-годишен фен на "Лийдс"

Кремъл: Преговаряме само с американците, не обръщаме внимание на Европа

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Русия преговаря само със САЩ за мир в Украйна, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс.

Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, съобщиха ТАСС и БТА.

"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.

"На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.

