Руският главен прокурор поиска "Пуси райът" да бъдат признати за екстремисти

"Пуси Райът" СНИМКА: Youtube / Pussy Riot sentenced for Putin protest

Главният прокурор на Русия Александър Гуцан поиска от съд в Москва да обяви пънк групата "Пуси райът" за екстремистка, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на правосъдието.

Административното дело за признаване на "Пуси райът" за екстремистка организация и забрана на дейността й на територията на Русия е насрочено за 15 декември 2025 г., се посочва в съобщение на министерството, цитирано от БТА.

Членове и активисти, свързани с групата, многократно са арестувани в Русия през годините заради опозиционното си мислене.

Внесеният иск ще бъде разгледан от Тверския съд в Москва.

В същото време руските власти обявиха правозащитната „Хюман Райтс Уоч" за „нежелана организация" – етикет, който според закон от 2015 г. превръща в престъпление връзката с подобни организации, предаде Асошиейтед прес.

Това означава, че международната правозащитна организация трябва да спре всякаква дейност в Русия и че онези, които си сътрудничат с нея или я подкрепят, може да бъдат подведени под отговорност.

„В продължение на повече от три десетилетия дейността на „Хюман Райтс Уоч" в постсъветска Русия оказва натиск върху правителството да спазва правата и свободите на човека", заяви изпълнителният директор на организацията Филип Болопион в изявление. „Нашата работа не се е променила, но това, което се е променило драстично, е пълното прегръщане на диктаторските политики от страна на правителството, зашеметяващото засилване на репресиите и мащабът на военните престъпления, които силите му извършват в Украйна", допълни той.

