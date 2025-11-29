Света литургия с папата на „Фолксваген Арена“ в Истанбул

„Фолксваген Арена“ в Истанбул е най-голямата сцена-стадион на територията на Турция. Слави се с най-добрата акустика в Европа и най-модерната инфраструктура в страната. От откриването си през 2015 година досега продължава да бъде домакин на големи продукции с участието на национални и международни звезди от света на музиката, развлеченията и спорта, създавайки си име като една от водещите закрити концертни зали в света. Това съобщава БТА.

Сред тях са звезди като Лара Фабиан, Никос Вертис и Таркан, а стадионът е домакин и на мачовете от баскетболната Евролига. Блогърите определят „Фолксваген Арена“ като „място на велики концерти, едно от най-добрите, страхотна зала“ и др.

Стадионът е с капацитет от общо 6500 души – седящи и правостоящи на трибуните. Създавайки си име като една от водещите закрити концертни зали в света, „Фолксваген Арена“ често предлага на публиката несравнимо концертно изживяване.

Тези дни комплексът привлича вниманието не само на Турция, но и на света. Днес тук за пръв път ще бъде изнесена Света литургия, ръководена от папа Лъв XIV, който е на тридневно посещение в Турция. Това се случва за пръв път в страната. Затова има изключително голям интерес към събитието. Вселенският патриарх Вартоломей също ще участва в Светата литургия редом с папата.

Медиите съобщават, че специално за събитието в Истанбул са пристигнали католици от Хатай, Антакия, Мардин, Измир, а също и от чужбина.

Светата литургия на сцената на „Фолксваген Арена“ се предвижда да започне в 16:50 часа местно време (15:50 българско време) и да приключи в 18:30 часа.

Властите в Турция са предприели много строги мерки за сигурност в района Маслак в европейската част на мегаполиса, съобщават медиите. Заради събитието са отменени занятията в намиращите се в района учебни заведения. Стотици хиляди полицаи са мобилизирани за охраната. Бариери са поставени на много места по пътищата към стадиона. Хеликоптери по въздуха контролират района.

Собственик на „Фолксваген Арена“ е турският баскетболен клуб „Дарюшшафака“.