Жертвите след наводненията и свлачищата на остров Суматра станаха 248 (Снимки)

Броят на жертвите след наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра достигна 248, а властите се опасяват, че той ще нарасне, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Някои райони на острова са почти напълно блокирани заради повредени пътища и прекъснати комуникационни линии. Самолети за спасителни операции доставят помощи и провизии в тежко засегнатия район Централен Тапанули в провинция Северна Суматра, както и в други райони. Спасителните операции са затруднени от повредени мостове и пътища, както и от липсата на тежка техника. СНИМКА: Ройтерс

Националната агенция за управление на бедствията съобщи, че спасителите в Западна Суматра са открили още тела, с което броят на жертвите достигна 248, а повече от 100 души все още са в неизвестност. СНИМКА: Ройтерс

Мусонните дъждове през последната седмица предизвикаха преливане на реките в провинция Северна Суматра. Наводненията са опустошили планинско селище, отнесли са хора и са потопили под вода хиляди къщи и сгради, каза Националната агенция за управление на бедствията. СНИМКА: Ройтерс

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища.