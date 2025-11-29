ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям протест днес срещу старта на нова младежка „...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21810287 www.24chasa.bg

Жертвите след наводненията и свлачищата на остров Суматра станаха 248 (Снимки)

1592
СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите след наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра достигна 248, а властите се опасяват, че той ще нарасне, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Някои райони на острова са почти напълно блокирани заради повредени пътища и прекъснати комуникационни линии. Самолети за спасителни операции доставят помощи и провизии в тежко засегнатия район Централен Тапанули в провинция Северна Суматра, както и в други райони. Спасителните операции са затруднени от повредени мостове и пътища, както и от липсата на тежка техника. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Националната агенция за управление на бедствията съобщи, че спасителите в Западна Суматра са открили още тела, с което броят на жертвите достигна 248, а повече от 100 души все още са в неизвестност. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Мусонните дъждове през последната седмица предизвикаха преливане на реките в провинция Северна Суматра. Наводненията са опустошили планинско селище, отнесли са хора и са потопили под вода хиляди къщи и сгради, каза Националната агенция за управление на бедствията.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)