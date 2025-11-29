300 млрд. долара подкрепа за САЩ и съвместни космически мисии с Русия до Марс в плана на Тръмп за мир

Доналд Тръмп е готов да сключи бизнес сделки с Владимир Путин, за да сложи край на войната в Украйна, като се надява да привлече милиарди долари от руската икономика в Америка.

Статия в The Wall Street Journal разкрива как екипът на Тръмп, включително зет му Джаред Кушнер и специалният пратеник Стив Уиткоф, се договарят с Русия как да „извади от студовете" икономиката й, която възлиза на 2 трилиона долара.

Според информацията Уиткоф е посрещнал Кирил Дмитриев, който е избраният от Путин преговарящ, и Кушнер в имение на брега на Маями Бийч, за да изготвят план за прекратяване на войната, като същевременно гарантират, че американските компании ще спечелят от сделката. Дмитриев е настоявал 300-те милиарда долара активи на руската централна банка, замразени в Европа, да бъдат използвани за съвместни инвестиционни проекти между САЩ и Русия и за водена от САЩ реконструкция на Украйна.

Според информациите е имало и разговори за съвместна мисия между SpaceX на Илон Мъск и Русия за достигане на Марс, което е коренно различен подход от космическата надпревара между САЩ и Съветския съюз през 20-ти век.

Според доклада стратегията на Русия е да убеди администрацията на Тръмп, че Русия е земя на възможности, а не заплаха. Кремъл се надява да прекрои икономическата карта на Европа, като същевременно създаде напрежение между САЩ и техните съюзници на континента и извън него, което потенциално ще даде на Путин последната дума в преговорите.

„Русия разполага с толкова много огромни ресурси, огромни територии. Ако направим всичко това и всички просперират и са част от него, и има ползи за всички, това естествено ще бъде защита срещу бъдещи конфликти там. Защото всички просперират", каза Уиткоф пред The Wall Street Journal.

Според WSJ президентските съветници виждат следвоенна Русия като възможност за американските инвеститори. „Това е „Изкуството на сделката" на Тръмп да каже: „Вижте, аз разрешавам този проблем и това носи огромни икономически ползи за Америка, нали?" – казал един от тях, според информациите.

"Дейли мейл" се обърна към Белия дом за коментар. Това става, след като 28-точковият мирен план на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, беше изтекъл в медиите миналата седмица. Той беше широко критикуван от европейските страни като прекалено приятелски настроен към Русия. Той би позволил на Русия да запази окупираните територии в Украйна - Крим, Донецк и Луганск, като същевременно получи украински земи, които нейните войници не окупират. Споразумението замразява фронтовите линии на конфликта в украинските области Херсон и Запорожие, което би позволило на Русия ефективно да задържи близкия Мариупол и да има пряк достъп до Кримския полуостров. Друг ключов момент е, че Украйна завинаги ще бъде изключена от НАТО, военния алианс, който Русия отдавна иска да запази като буфер. Санкциите срещу Русия също ще бъдат отменени и страната ще бъде реинтегрирана в световната икономика. В замяна Украйна ще получи по-слаби гаранции за сигурност от САЩ и НАТО.