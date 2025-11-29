Пожар в руския Афипски нефтопреработвателен завод след атака с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група, съобщи БТА.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.