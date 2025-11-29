ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до дв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21810513 www.24chasa.bg

Пожар в руския Афипски нефтопреработвателен завод след атака с дронове

2028
Дронове СНИМКА: Getty Images

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група, съобщи БТА.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.

Дронове СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)