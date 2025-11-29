Разлив на петрол от танкерите от руския "сенчест" флот ще унищожи риболовната индустрия в Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два танкера са поразени при неизяснени обстоятелства във водите на Черно море. Замърсяване от евентуален петролен разлив от тях ще направи рибните ресурси непригодни за консумация, което ще унищожи риболовната индустрия в региона на Черно море.

Става дума за афрамакс и суецмакс танкери, които са под санкциите на Запада. Компании за морска сигурност не изключват да става дума за украинска диверсия. Преди месец руското разузнаване съобщи, че Украйна готви диверсии в Черно море. Това може да е мероприятие, отклоняващо вниманието от течащите големи корупционни скандали в страната, съобщава Maritime.

Евентуален пълномащабен разлив на петрол в Черно море, особено ако е предизвикан от военни действия засяга по-големи танкери, би имал тежки и дълготрайни последици за цялата екосистема и икономиката на региона:

- Екологични последици

- Масова смърт на морски обитатели.

- Масова смърт на птици.

- Замърсяване на крайбрежията. Евентуален пълномащабен разлив може да достигне плажове и крайбрежни зони.

Допускането на подобен разлив има да доведе до дългосрочно увреждане на екосистемата на Черно море. Възстановяването на морската екосистема може да отнеме десетки години.

Замърсяването ще направи рибните ресурси непригодни за консумация, което ще унищожи риболовната индустрия в региона.

- Икономически и социални последици

- Удар по туризма

- Разходи за почистване

- Заплаха за здравето на хората

Въпреки че при предишни по-малки разливи (напр. край Керченския пролив) българските власти са съобщавали, че няма пряка опасност за нашето крайбрежие поради циркулационните вихри в Черно море, пълномащабен разлив би създал значителен и непредсказуем риск за целия басейн.

В петък Бреговата охрана на Турция съобщи, че е постъпил сигнал за експлозия, причинена от „външен източник" и последвал я пожар на борда на танкер KAIROS (IMO: 9236004). Час по-късно подобен сигнал подават моряците на борда на VIRAT (IMO: 9832559).

Едновременните експлозии обаче сочат към саботаж от типа, за който се смята, че украинските тайни служби са извършвали срещу руски търговски кораби. Общо 8 търговски кораба бяха поразени при инциденти, зад които се предполага, че стои Украйна. При предишните инциденти имаше силни индикации за използвани мини тип BPM 1 или BPM 2, прикрепени към корпусите на корабите.

Според Бреговата охрана на Турция, танкер KAIROS е плавал под баласт и към момента не представлява опасност за допускане на пълномащабен разлив в Черно море. Двата кораба плават под флага на Гамбия.

Дронове са поразили танкер VIRAT (IMO: 9832559), вторият плавателен съд под санкции на Запада, който подаде сигнал за бедствие в петък. Това съобщи турската телевизия Takvim, позовавайки се на запис на сигнала. GEMİDEN YARDIM ÇAĞRISI



İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de yayımlandı. İşte o anlar pic.twitter.com/8ByJjyTYtM — Takvim (@takvim) November 28, 2025

Според Мартин Кели, главен анализатор на компанията за морска сигурност EOS безпилотни морски дронове (USV), безпилотни летателни апарати (UAV) или прикрепени към корпуса лимпет мини може да са използвани при нападенията срещу двата танкера в Черно море, които са част от т.нар. руски „сенчест флот",

Той е убеден, че настъпилите едновременно инциденти с двата танкера в Черно море са част от „по-широките действия за ограничаване на приходите на Москва от морската търговия на енергоносители".

Случаят е първи подобен инцидент във водите на Черно море. Двата танкера са плавали под баласт, но при други обстоятелства подобни нападения можеше да доведат до пълномащабен разлив.

Бреговата охрана на Турция съобщи в късните часове в петък, че няма пострадали моряци от екипажа. На разпространени снимки се виждат две пробойни над водолинията в кърмовата част.

Информацията потвърждава първоначалните предположения, че става дума за целенасочен акт. Зад него вероятно стоят украинските служби, които нееднократно атакуваха търговски кораби с цивилни екипажи.