ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до дв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21810628 www.24chasa.bg

Днес в Хонконг е ден на траур в памет на жертвите на огромния пожар

1364
Снимка: Китайска медийна група

Днес в Хонконг бе ден на траур в памет на жертвите на огромния пожар, в който до момента намериха смъртта си 128 души.

На 8 часа сутринта на специална церемония в сградата на правителството бе свалено наполовина знамето на специалния административен район, а главният управител Джон Ли Ка-чиу и други официални лица запазиха минута мълчание за трагично загиналите в пожара, пише КМГ.

От 29 ноември до 1 декември националното знаме и знамето на Хонконг върху всички правителствени сгради ще останат спуснати наполовина.

Траурна церемония тази сутрин се проведе и в сградата на Службата за връзка на централното правителство в Специалния административен район Хонконг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)