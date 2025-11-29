Днес в Хонконг е ден на траур в памет на жертвите на огромния пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Хонконг бе ден на траур в памет на жертвите на огромния пожар, в който до момента намериха смъртта си 128 души.

На 8 часа сутринта на специална церемония в сградата на правителството бе свалено наполовина знамето на специалния административен район, а главният управител Джон Ли Ка-чиу и други официални лица запазиха минута мълчание за трагично загиналите в пожара, пише КМГ.

От 29 ноември до 1 декември националното знаме и знамето на Хонконг върху всички правителствени сгради ще останат спуснати наполовина.

Траурна церемония тази сутрин се проведе и в сградата на Службата за връзка на централното правителство в Специалния административен район Хонконг.