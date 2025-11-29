ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до дв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21810662 www.24chasa.bg

КМГ: CATL и Stellantis започнаха изграждането на фабрика за батерии в Испания

976
Снимка: Китайска медийна група

Китайският гигант в производството на електрически батерии Contemporary Amperex Technology (CATL) и мултинационалната автомобилна компания Stellantis официално започнаха изграждането на мащабна фабрика за литиево-железно-фосфатни (LFP) батерии в Арагон, Североизточна Испания.

С планирана инвестиция от 4,1 милиарда евро, съвместното предприятие между CATL и Stellantis ще увеличи портфолиото на LFP-батерии на последната в Европа. Очаква се производството да започне до края на 2026 г. и да достигне до 50 гигаватчаса годишен капацитет за електрически превозни средства, пише КМГ.

Испанският министър на промишлеността, търговията и туризма Жорди Ереу заяви на церемонията по полагане на първа копка в сряда, че проектът отразява силното доверие между испанските и китайските партньори и подчертава ролята на Испания като ключов играч в усилията на Европа за насърчаване на електрификацията.

Според данни на южнокорейската фирма за пазарни проучвания SNE Research, глобалното производство на енергия от батерии за електрически и хибридни превозни средства от януари до август 2025 г. е възлизало на 691,3 гигаватчаса, което е с 34,9% повече на годишна база. CATL продължава да доминира на пазара на тягови батерии, като нараства с 31,9% до 254,5 гигаватчаса, с пазарен дял от 37%.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)