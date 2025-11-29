ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Пекин планира изграждането на орбитален център за данни на 700-800 км от Земята

Снимка: Китайска медийна група

Пекинската комисия за наука и технологии, Пекинският институт за космически технологии „Астро-бъдеще" и местни компании планират да създадат център за данни в зора-здрач орбита на около 700-800 километра над Земята, съобщи вестник „Къдзи жъбао".

Изграждането му се предвижда да бъде осъществено на три фази до 2035 г. от консорциум, обединяващ 24 организации, пише КМГ.

В бъдещият орбитален център за данни ще бъдат използвани най-съвременни технологии в сферите на изкуствения интелект, мобилните комуникации, новите материали и новите енергии.

Разработването на експерименталния спътник от първо поколение за центъра за данни е завършено и се планира той да бъде изстрелян до края на 2025 г. или в началото на 2026 г.

След като бъде изграден, центърът ще формира мащабна централизирана система с мощност, надвишаваща гигаватово ниво, включваща космическа изчислителна мощност, релейна трансмисия и наземни контролни подсистеми. Всеки подцентър на системата ще може да побира сървърни клъстери с общ капацитет от милиони карти.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

