Китайската компания GravityXR представи три нови чипа за пространствени изчисления

Китайската компания GravityXR представи три нови чипа на провелата се миналата седмица в град Нинбо Конференция за пространствени изчисления 2025.

Единият от тях – G-X100, е високопроизводителен процесор за устройства със смесена реалност (MR). Ключовият му пробив се крие в ултраниската латентност, която позволява изключително бързо време за реакция. Тази способност е от решаващо значение за смекчаване на кинетозата (болест на движението), която отдавна засяга потребителите на устройства, свързани с разширена реалност (XR), предава КМГ.

Вторият – G-VX100, се отличава с компактността си. Достатъчно малък, за да бъде вграден в рамките на очила за ежедневна употреба, той проправя пътя за по-леки и по-компактни очила с изкуствен интелект и подобни носими устройства.

Третият чип G-EB100 е специализиран в рендирането и показването. В допълнение към подобряването на визуалните характеристики на смесената реалност, той може да се прилага и в роботиката – например, позволявайки на машините да показват силно изразителни лицеви анимации с реалистични изражения и движения на очите.

Пространствените изчисления са технологии, които използват пространствени данни и алгоритми за обработка и анализ на информация в триизмерна среда. Те позволяват на потребителите по-добре да „изследват света" чрез устройства с разширена реалност (XR), роботи, интелигентни превозни средства, виртуални асистенти и други.

Домакин на конференцията в Нинбо е Китайската асоциация за мобилни комуникации, а съорганизатори са лабораторията „Юндзян" и компанията GravityXR. На нея бяха демонстрирани последните постижения на китайската индустрия за пространствени изчисления.