Унгарската опозиция представи кандидатите си за изборите през април

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр снощи представи почти всичките си 103 кандидати за парламентарните избори през април, които бяха избрани чрез онлайн първични избори, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Гласуването първоначално беше отворено само за членовете на партията на Мадяр „Тиса“, но по-късно в него получиха право да се включат всички избиратели с право на глас в съответния избирателен район. Мадяр обяви резултатите на живо на страницата си във „Фейсбук“.

Датата за изборите все още не е определена, но унгарската конституция изисква те да бъдат произведени през април.

Премиерът Виктор Орбан управлява Унгария по частично авторитарен начин от 2010 г., посочва ДПА. Според наблюдатели той си е осигурил трите си мандата на власт чрез избори, описвани като свободни, но не и честни.

Мадяр, който е бивш член на дясната партия „Фидес“ на Орбан, напусна партията през 2024 г., след като я обвини във връзки с корупция. Новосъздадената му либерално-консервативна партия „Тиса“ бързо привлече значителна подкрепа. Проучванията от последните месеци показват, че в момента тя води пред „Фидес“ с шест до десет процентни пункта.

Съгласно унгарската избирателна система 106 от 199 места в парламента се избират директно в избирателните райони, а останалите се разпределят чрез партийни листи. За да си осигури мнозинство, партията на Мадяр трябва да спечели поне 54 избирателни района. „Фидес“ спечели 87 директно избрани места на изборите през 2022 година.

Повечето от кандидатите на Мадяр нямат предишен политически опит, коментира ДПА. Сред тях има учители, лекари, предприемачи, спортисти и артисти. По-известните имена включват бившия началник на унгарския генерален щаб Ромулус Русин-Сенди, оперната певица Андреа Рост и актьорът Ервин Наги. Самият Мадяр ще се кандидатира в район на Будапеща без предварителни избори.

Орбан заяви, че лично е избрал 106-те кандидати на „Фидес“, но към момента е обявил само няколко имена. Той каза, че в големите градове ще смени дългогодишни членове на партията си с по-млади кандидати, за да отрази по-добре демографските промени.