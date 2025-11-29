Първият в света търговски спътник за космически изследвания беше изстрелян в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият частен космически научен спътник, предназначен за изучаване на звездните изригвания, беше изстрелян в космоса и вече е в орбита, предаде ДПА, като цитира съобщение на компанията „Блу скайс спейс" (Blue Skies Space).

Фирмата за космически научни данни, чиято централа е в Лондон, обяви, че апаратът й е изстрелян с ракета „Фалкон 9" на „Спейс Екс" в Калифорния в петък вечерта, припомня БТА.

Сателитът, който е с размерите на микровълнова печка и се нарича Mauve, е оборудван със специален микроскоп и ще наблюдава звездни изригвания и екзопланети.

„Блу скайс спейс" ще споделя получените данни с изследователски институции, които са част от абонаментната й услуга, включително университетите в Бостън и Колумбия.

„Mauve ще отвори нов прозорец към звездната активност, която досега беше до голяма степен скрита от погледа", каза професор Джована Тинети, главен учен в британската компания, цитирана от ДПА.

„Чрез наблюдение на звездите в ултравиолетова светлина, дължини на вълните, които не могат да бъдат изучавани от Земята, ще получим много по-задълбочено разбиране за поведението на звездите и за това как избухванията им могат да повлияят на околната среда на орбитиращите екзопланети", допълни тя. Според Тинети традиционните наземни телескопи не могат да уловят подобна информация и затова спътник като Mauve е от решаващо значение за разширяването на нашите познания".

„Нашата визия е да направим данните от космическите науки възможно най-достъпни", добави Марсел Тесени, главен изпълнителен директор на „Блу скайс спейс".