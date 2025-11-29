Тръмп е бил тайно записван, докато говори за опита за покушението си

Американският президент Доналд Тръмп е бил записван без да знае, докато е говорил за опита за покушение срещу живота му през 2024 г., което, ако е вярно, би разбило разбиранията ни за най-новата история.

Журналистът Райън Лиза, бивше гадже на бившата репортерка на New York Magazine Оливия Нуци, твърди, че тя е използвала художник, за да следи тайно Тръмп в дома му в Мар-а-Лаго. Нуци е успяла да убеди изданието да поръча портрет на Тръмп. Под този претекст художничката Изабел Броурман е отишла в резиденцията му във Флорида през лятото на 2024 г., твърди Райън Лиза.

Докато била там, Броурман чула Тръмп да говори за неотдавнашния опит за покушение в Бътлър, Пенсилвания, но подробностите за това, което той е казал, все още не са известни.

Флорида е щат, в който се изисква съгласието и на двете страни, което означава, че е незаконно да се записва разговор без съгласието и на двамата участници. Твърдението на Райън Лиза се съдържа в третата част от поредица от осем, публикувана в Substack за неговата връзка с Оливия Нуци, което означава, че читателите може да научат какво е казал Тръмп в четвъртата част.

Федералните власти наскоро разкриха, че 20-годишният Томас Крукс, младият мъж, който опита да убие Тръмп, има дълъг списък с прояви на политическо насилие. Те също така заявиха, че той е действал сам. По времето на предполагаемия запис, през лятото на 2024 г., Тръмп е провеждал предизборни срещи с хора като Мат Гаец и Сюзи Уайлс.

„Тръмп хареса Изи, когато тя работеше като скицарка по време на процеса му в Манхатън, и Оливия реши, че той ще се радва тя да е около него. Беше права", пише 51-годишният Райън Лиза за предполагаемата причина на бившата си приятелка да изпрати Брурман.

Той твърди, че 32-годишната Нуци е била в процес на събиране на материал, който щял да помогне на Робърт Ф. Кенеди-младши да стане следващият президент, пише "Дейли мейл".

Райън Лиза, бивш репортер на Politico, обвини бившата си партньорка, че е била нещо като таен „политически агент" на тогавашния кандидат за президент по време на кратка връзка, започнала година по-рано.

Това са само най-новите твърдения на Райън Лиза, който е в разгара на обширна и остра поредица в Substack, след като през септември 2024 г. отмени годежа си с Оливия Нуци. Тогава той твърдеше, че причината е афера между нея и 71-годишния Робърт Ф. Кенеди-младши. След като новината излезе наяве, Оливия Нуци беше отстранена от New York Magazine. Тя беше напълно уволнена през октомври 2024 г. Сега е новият редактор на Vanity Fair за западното крайбрежие и е на път да публикува книга за скорошния скандал, озаглавена American Canto. В първата част от поредицата си Райън Лиза твърди, че Оливия Нуци не само му е изневерила с Кенеди, но и с бившия републикански представител Марк Санфорд. В продължението Райън Лиза подробно описва еротичните стихове, които Робърт Кенеди-младши е изпратил на тогавашната си приятелка.

„Отворената ти уста очаква моята реколта", се твърди, че е казал тогава здравният министър.

В най-новата част Райън Лиза пише как чрез практика, често наричана „улови и унищожи", Оливия Нуци е натрупала компрометиращи истории, които биха навредили на кампанията на Робърт Кенеди-младши.

„Това, което четете тук, не е скандал, свързан със секс, а скандал, свързан с журналистическата етика", пише Лиза. Стратегията помогнала за договарянето на условията за евентуалната подкрепа на Тръмп от страна на Робърт Ф. Кенеди-младши и му осигурила място в кабинета му, твърди той. Робърт Кенеди-младши прекрати кампанията си през август 2024 г., а в последните си мемоари Нуци призна, че по това време е била привлечена от Кенеди. Тя твърди, че това не е било физическо привличане и не е повлияло на нейните репортажи.

Кенеди, от своя страна, отрича връзката. Той остава женен за 60-годишната Шерил Хайнс. Тъй като твърденията продължават да се натрупват, работата на Оливия Нуци във Vanity Fair може да бъде застрашена.

Разкритията за предполагаемата връзка на Нуци със Санфорд могат да доведат до уволнението й от новата й длъжност във Vanity Fair, като шефовете й разследват случая. Представител, който разговаря с The New York Times, заяви пред вестника: „Бяхме изненадани и разглеждаме всички факти.