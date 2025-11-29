ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинска делегация отива в САЩ да обсъжда мирния план на Тръмп

2032
Министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров. СНИМКА: Фейсбук

Украинска делегация заминава за САЩ за по-нататъшни дискусии по мирния план, предложен от президента Доналд Тръмп, според информация на лице, запознато с въпроса, съобщава Report, като цитира Bloomberg.

Екипът, в който са Рустем Умеров, секретар на украинския съвета за национална сигурност и отбрана и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, се очаква да се срещне с американския специален пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер във Флорида, казва източникът, който пожелал да остане анонимен.

Уиткоф ще води американската делегация за преговори в Русия следващата седмица.

