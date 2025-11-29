Общо послание за единство отправиха Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV в Никея

Послание за единство отправиха Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV, които в петък участваха в съвместна молитва в турския град Изник, някогашната Никея, където преди 1700 години се е провел Първият вселенски събор на християнската Църква, на който е приет Символът на вярата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ в репортаж от мястото, цитиран от БТА.

„Нека чуем всичките гласове на вярващите за единство“, заяви в словото си Вартоломей. „Ние сме дълбоко развълнувани, че всички вие откликнахте положително на смирената ни покана да почетем с това общо поклонение паметта и наследството на Първия Вселенски събор, който е бил проведен тук, в Никея, преди хиляда и седемстотин години. Въпреки събитията, които са се случили междувременно през вековете и всички смущения, трудности и разделения, които те са донесли, ние пристъпваме към тази свята годишнина с общо благоговение и общо чувство на надежда“, каза Вселенският патриарх и отбеляза, че присъстващите не са се събрали, за да почетат миналото, а „за да дадем живо свидетелство за същата вяра, която са изразили Никейските отци“.

„В Никея историята свидетелства за вечността, за това, че нашият Господ и Спасител Иисус Христос е истински Бог от истинския Бог, единосъщен с Отца. Въплътени в Никейския Символ на вярата, тези изрази събират и представят на всички вярата на Апостолите“, каза Вартоломей.

Като отправи послание за единство, Вселенският патриарх заяви: „С вярата на Никея да гори с топлина в сърцата ни, нека се „впуснем в битката“ за християнско единство“.

От своя страна папа Лъв XIV подчерта, че „е добър случай, че всички са заедно в единство“, и изрази дълбокото си вълнение от отклика на всички хора, дошли да почетат Първия вселенски събор.

Той припомни, че посланието на Никейския събор от 325 г. за „единосъщието на Отца и Сина“ е общо достояние и връзка между християните, модел за религиозен диалог и помирение, за да бъдат преодолени разделенията на миналото и да бъде укрепено християнското свидетелство в нашата епоха.

„Всички сме призовани да преодолеем скандала на разделенията, които за съжаление продължават да съществуват, и да развиваме желанието за единство, за което Господ Иисус Христос се молеше и даде живота си. Колкото повече се помиряваме, толкова повече ние, християните, можем да дадем убедително свидетелство за Евангелието на Иисуса Христа, което е един проглас на надежда за всички“, каза папата.

Той спомена специално нуждата от световно помирение и братство, като отбеляза, че вярата в Бог Отец предполага признаването на всички хора като братя независимо от националност или религия.

Папата осъди използването на религията за оправдание на война, насилие или каквато и да било форма на фундаментализъм или фанатизъм, като подчерта ролята на религиите като сили на мира, диалога и сътрудничеството.

Малко преди края на кратката церемония Вселенският патриарх и папата прочетоха Символа на вярата в първоначалния му вид, както е приет на Никейския събор през 325 г.

На общата молитва присъстваха духовни водачи и представители на общо 22 християнски Църкви и деноминации.