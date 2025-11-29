Похитители убиха свещеник в Нигерия

Отвлечен миналия месец в Северозападна Нигерия англикански свещеник е бил убит от похитителите си. Това съобщи ръководителят на Църквата на Нигерия в момент, когато скок на броя на отвличанията и убийствата предизвика остра реакция от Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Архиепископ Хенри Ндакуба каза вчера, че преподобният Едуин Ачи, отвлечен със съпругата и дъщеря си от своя дом в щата Кадуна на 28 октомври, е бил убит, след като е прекарал около месец в плен.

Похитителите първоначално поискаха откуп в размер на 600 000 наира (416 000 щатски долара) за освобождаването на Ачи, след което намалиха сумата на 200 милиона наира, каза църквата. Съпругата и дъщеря му продължават да са в плен.

Въоръжени банди отвлякоха 25 ученички в щата Кеби на 17 ноември, а дни по-късно - над 300 ученици и учители от католическо училище в щата Нигер. Заради това бяха затворени училища в няколко чата.

Президентът Бола Тинубу нареди да бъдат наети 50 000 полицаи и отмени пътувания в чужбина заради извънредната ситуация.

Американският президент Доналд Тръмп нарече по-рано този месец ситуацията в Нигерия "позор". Той предупреди, че Вашингтон може да спре помощта си за африканската страна и дори да предприеме военни действия, ако властите не успеят да се справят с насилието срещу християни.