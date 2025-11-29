ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хала Томасдотир: Исландия и Китай са пример как ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21812017 www.24chasa.bg

Похитители убиха свещеник в Нигерия

1180
Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам". СНИМКА: пиксабей

Отвлечен миналия месец в Северозападна Нигерия англикански свещеник е бил убит от похитителите си. Това съобщи ръководителят на Църквата на Нигерия в момент, когато скок на броя на отвличанията и убийствата предизвика остра реакция от Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Архиепископ Хенри Ндакуба каза вчера, че преподобният Едуин Ачи, отвлечен със съпругата и дъщеря си от своя дом в щата Кадуна на 28 октомври, е бил убит, след като е прекарал около месец в плен. 

Похитителите първоначално поискаха откуп в размер на 600 000 наира (416 000 щатски долара) за освобождаването на Ачи, след което намалиха сумата на 200 милиона наира, каза църквата. Съпругата и дъщеря му продължават да са в плен.

Въоръжени банди отвлякоха 25 ученички в щата Кеби на 17 ноември, а дни по-късно - над 300 ученици и учители от католическо училище в щата Нигер. Заради това бяха затворени училища в няколко чата.

Президентът Бола Тинубу нареди да бъдат наети 50 000 полицаи и отмени пътувания в чужбина заради извънредната ситуация.

Американският президент Доналд Тръмп нарече по-рано този месец ситуацията в Нигерия "позор". Той предупреди, че Вашингтон може да спре помощта си за африканската страна и дори да предприеме военни действия, ако властите не успеят да се справят с насилието срещу християни.

 

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам". СНИМКА: пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)