Русия: Нанесохме масиран удар по украински военни и енергийни съоръжения

Руското министерство на отбраната обяви днес, че Москва е нанесла снощи масиран удар по украински военно-промишлени и енергийни съоръжения в отговор на това, което нарече "терористични атаки", предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански обекти на територията на Русия тази нощ въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати срещу предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна и енергийни обекти, осигуряващи тяхната работа. Целите на удара са изпълнени. Всички взети на прицел обекти са поразени", се казва в изявление на ведомството.

Междувременно Каспийският тръбопроводен консорциум (КТК) обяви днес, че е спрял дейността си, след като пристанището му в Русия на брега на Черно море е било сериозно повредено при атака на украински военни дронове.

"По-нататъшната експлоатация на котвена стоянка 2 е невъзможна", се казва в изявление относно състоянието на едно от трите ключови съоръжения за износ на петрол.

Чрез черноморския си терминал КТК изнася петрол с произход основно от Казахстан. Сред акционерите в дружеството са американските компании "Шеврон" (Chevron) и "Ексън Мобайл" (Exxon Mobil). "Не изглежда добре, ударите са тежки. Ще бъде пуснат в експлоатация третия пристанищен кей, който в момента се ремонтира", каза пред Ройтерс търговец на петрол.

В момента на атаката системата за аварийна защита на съоръжението е изключила съответните тръбопроводи и никой от служителите не е пострадал, каза КТК. По предварителна информация също така няма разлив на петрол в Черно море, добави консорциумът.