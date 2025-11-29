Опозиционен грузински политик е арестуван за опит за палеж на правителствена сграда

Александър (Алеко) Елисашвили, един от лидерите на коалицията "Силна Грузия - Лело", бе задържан днес на зазоряване след опит да подпали канцеларията на Тбилиския градски съд, съобщи Министерството на вътрешните работи на Грузия, цитирано от обществената медия ГПБ. Това предаде БТА.

Според следствието той е счупил с чук стъклото на външната фасада на зданието на канцеларията на Тбилиския градски съд, проникнал е в сградата маскиран, залял е с бензин канцеларски принадлежности, оборудване и документация и е опитал да предизвика пожар. Задържан е "на местопроизшествието от представители на съдебната полиция, на които Елисашвили е оказал съпротива, като е използвал огнестрелно оръжие, с което е разполагал, и е прибягнал към физическо насилие", допълва МВР.

Един от служителите на реда е получил травми и е откаран в болница, а при задържането е пострадал и самият Елисашвили. Оръжието му е иззето от полицията като веществено доказателство.

Четиридесет и седем годишният Елисашвили е основател на Партията на гражданите, която е част от коалицията "Силна Грузия - Лело", една от трите основни опозиционни формации в Грузия. Те са изправени пред заплахата да бъдат забранени от управляващата партия "Грузинска мечта", която каза, че скоро ще сезира Конституционния съд по въпроса, отбеляза Асошиейтед Прес.

Някога сред най-демократичните и прозападни държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна, казват критици на правителството. Вчера се навършиха 365 дни от началото на непрестанните демонстрации срещу "Грузинска мечта", която вкара в затвора почти всички опозиционни политици и редица демонстранти от миналия ноември насам, когато правителството каза, че спира преговорите за присъединяване към Европейския съюз, посочи АП.

Елисашвили, който бе депутат до миналата година, участва в свада в парламента по време на дебат през април 2024 г. за законопроект за "чуждестранните агенти", който критици на правителството казват, че е написан по руски маниер и цели да смаже гражданското общество и инакомислието. По време на разгорещения дебат по проектозакона, който в крайна сметка бе приет, Елисашвили удари в лицето Мамука Мдинарадзе, лидер на парламентарната група на "Грузинска мечта".