Гръцкият премиер Мицотакис ще бъде в Лондон в понеделник

Гръцкият премиер Кириакос ще пътува до Лондон в понеделник, където ще бъде основен лектор на 4-тата инвестиционна конференция, организирана от Атинската фондова борса в сътрудничество с "Морган Стенли" ("Morgan Stanley"), една от най-важните финансови институции в международен план, съобщи БТА, цитирайки агенция АНА-МПА.

Според правителствени източници речта на Мицотакис ще се фокусира върху продължаващия напредък на гръцката икономика и привлекателността на Гърция като дестинация за инвестиции. В същото време министър-председателят ще подчертае факта, че Гърция вече е станала енергиен център за Югоизточна Европа, като по този начин укрепва геополитическото си влияние в по-широкия регион.

По отношение на напредъка на икономиката се очаква Мицотакис да се фокусира върху темповете на растеж, подчертавайки, че те постоянно надвишават средните за Европа, върху значителното намаляване на безработицата, увеличаването на инвестициите и постепенното намаляване на публичния дълг. Специално внимание ще бъде обърнато на положителните резултати на гръцкия финансов сектор, големите чуждестранни инвестиции, бързо развиващата се екосистема на стартиращите компании, както и на напредъка на страната в областта на цифровизацията и интегрирането на изкуствения интелект в икономиката, образованието и публичната администрация.

През целия ден министър-председателят на Гърция ще проведе поредица от срещи с международни инвеститори, с цел да засили интереса им към страната.

42 водещи компании, регистрирани на Атинската фондова борса, с голяма и средна капитализация, ще участват в конференцията, представяйки пред чуждестранните инвеститори възможностите, които се откриват в динамично развиващата се инвестиционна среда в Гърция.

От особено значение ще бъде и публичната дискусия на Мицотакис с главния изпълнителен директор на "Морган Стенли" Клеър Удман.

Вечерта министър-председателят ще отпътува за Оксфорд, за да участва в друга публична дискусия, този път в "Блаватник Скул ъф Гавърнмънт" (BSG) към Оксфордския университет с декана на училището и професора по глобално икономическо управление Нгаире Уудс.

BSG се счита за един от водещите центрове за образование и изследвания в областта на публичната политика в световен мащаб. То предлага високо ниво на интердисциплинарно обучение в областта на управлението, международните отношения, икономическата политика и лидерството и служи като референтен пункт за свързване на теорията с практиката на управлението. Неговите изследвания се фокусират върху съвременни предизвикателства като икономическо управление, социална политика, демокрация, околна среда, човешки права и др.