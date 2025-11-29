ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хала Томасдотир: Исландия и Китай са пример как ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21812424 www.24chasa.bg

Нападение срещу монахиня в Загреб

912
Нападнаха монахиня в Загреб. Мотивите са неизвестни. Снимка: Пиксбей

Монахиня е била нападната в Загреб в петък късно следобед. Според първоначалната информация тя е била ранена с остър предмет, съобщават хърватските медии, цитирани от БТА.

Полицейското управление в Загреб е потвърдило, че е получен сигнал за пострадала жена. Тя е била незабавно транспортирана до болница, съобщава информационния портал Net.hr.

Според същия портал животът ѝ не е в опасност, въпреки че раната е в областта на корема. Медицинският персонал на болницата е извикал полиция поради естеството на нараняването. 

До момента няма официална информация за обстоятелствата около нападението, а разследването продължава.

Нападнаха монахиня в Загреб. Мотивите са неизвестни. Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)