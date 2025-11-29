Нападение срещу монахиня в Загреб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Монахиня е била нападната в Загреб в петък късно следобед. Според първоначалната информация тя е била ранена с остър предмет, съобщават хърватските медии, цитирани от БТА.

Полицейското управление в Загреб е потвърдило, че е получен сигнал за пострадала жена. Тя е била незабавно транспортирана до болница, съобщава информационния портал Net.hr.

Според същия портал животът ѝ не е в опасност, въпреки че раната е в областта на корема. Медицинският персонал на болницата е извикал полиция поради естеството на нараняването.

До момента няма официална информация за обстоятелствата около нападението, а разследването продължава.