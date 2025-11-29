Водните запаси на Европа се изчерпват заради климатичните промени

Огромни части от водните резерви на Европа пресъхват, разкрива нов анализ, базиран на сателитни данни от последните две десетилетия. Запасите от прясна вода намаляват в Южна и Централна Европа, от Испания и Италия до Полша и части от Великобритания, съобщава The Guardian.

Учените от Лондонския университетски колеж в сътрудничество с Watershed Investigations и Guardian са анализирали данни от сателити за периода 2002–2024 г., които проследяват промените в гравитационното поле на Земята.

Тъй като водата е тежка, промените в подпочвените води, реките, езерата, влажността на почвата и ледниците се отразяват в сигнала, което позволява на сателитите ефективно да "претеглят" колко вода е съхранена. Резултатите разкриват явен дисбаланс. Северната и северозападната част на Европа, особено Скандинавия, части от Обединеното кралство и Португалия, стават все по-влажни, докато големи части от юга и югоизтока, включително части от Великобритания, Испания, Италия, Франция, Швейцария, Германия, Румъния и Украйна, пресъхват.

Климатичните промени могат да се видят в данните, казват учените.

„Когато сравняваме данните за общото количество вода на сушата с климатичните данни, тенденциите като цяло съвпадат", обяснява Мохамад Шамсуддуха, професор по водни кризи и намаляване на риска в Лондонския университетски колеж.

"Това трябва да бъде сигнал за тревога за политиците, които все още са скептични по отношение на намаляването на емисиите. Вече не говорим за ограничаване на затоплянето до 1,5 °C, а вероятно се насочваме към 2 °C над прединдустриалните нива и сега сме свидетели на последствията", допълва ученият.

Докторантът Арифин изолира запасите от подземни води от общите данни за наземните води и установява, че тенденциите в тези по-устойчиви водни обекти отразяват общата картина, потвърждавайки, че голяма част от скритите запаси от прясна вода в Европа се изчерпват.

Тенденциите във Великобритания са разнородни.

"Като цяло, западът става по-влажен, докато изтокът става по-сух и този сигнал става все по-силен. Въпреки че общото количество валежи може да е стабилно или дори леко да се увеличава, моделът се променя. Наблюдаваме по-силни дъждове и по-дълги сухи периоди, особено през лятото. Подземните води се считат за по-устойчиви на климатичните промени от повърхностните води, но силните летни дъждове често означават, че се губи повече вода от оттичане и внезапни наводнения, докато сезонът на подхранване на подземните води през зимата може да се скъси", пояснява Шамсуддуха.

В югоизточна Англия, където подземните води осигуряват около 70 % от общественото водоснабдяване, тези променящи се модели на валежите могат да представляват сериозни предизвикателства.

Общото количество вода, извлечено от повърхностни и подземни води в ЕС между 2000 и 2022 г., е намаляло, според данни на Европейската агенция за околната среда, но извличането на подземни води е нараснало с 6 %, което се дължи на общественото водоснабдяване (18 %) и селското стопанство (17 %).

Това е критично важен ресурс. През 2022 г. подземните води съставляват 62 % от общото обществено водоснабдяване и 33 % от потребностите на селското стопанство от вода в държавите членки.

Говорител на Европейската комисия заявява, че стратегията за устойчивост на водните ресурси има за цел да помогне на държавите членки да адаптират управлението на водните си ресурси към климатичните промени и да се справят с антропогенните натоварвания. Стратегията има за цел да изгради икономика, която разумно използва водата и е съчетана с препоръка на Комисията за ефективно използване на водата, която призовава за подобряване на ефективността с най-малко 10 % до 2030 г. С нива на загуби, вариращи от 8 % до 57 % в целия блок, Комисията казва, че намаляването на загубите по тръбите и модернизирането на инфраструктурата ще бъдат от решаващо значение.

"Тъжно е да се наблюдава тази дългосрочна тенденция, защото наскоро преживяхме няколко много големи суши и постоянно чуваме, че тази зима може да имаме по-малко от обичайните валежи и вече сме в състояние на суша. Следващата пролет и лято, ако не получим необходимите валежи, ще има тежки последствия за нас тук, в Англия. Ще се сблъскаме с тежки ограничения на водата и това ще направи живота на всички много труден", обяснява Хана Клоук, професор по хидрология в Университета в Рединг.

Агенцията по околната среда вече предупреди Англия да се подготви за продължаваща суша до 2026 г., освен ако през есента и зимата не паднат значителни валежи.

Министърът на водите Ема Харди заяви, че натискът върху водните ресурси се увеличава. Ето защо правителството предприема решителни действия, включително изграждането на девет нови язовира, за да помогне за осигуряване на дългосрочна устойчивост на водните ресурси.

"Но просто обещаването на много големи язовири, които няма да заработят в следващите няколко десетилетия, няма да реши проблема веднага. Трябва да се фокусираме върху повторното използване на водата, да използваме по-малко вода, да отделяме питейната вода от рециклираната вода, която можем да използваме, да използваме решения, базирани на природата, и да мислим за начина, по който изграждаме развитието. Просто не правим тези неща достатъчно бързо, за да се справим с тези дългосрочни тенденции", казва още Клоук.

"Тенденцията към засушаване в Европа ще има мащабни последици, засягащи продоволствената сигурност, селското стопанство и екосистемите, зависими от водата, особено местообитанията, захранвани от подпочвени води", според Шамсуддуха.

Намаляващите резерви на Испания биха могли да засегнат пряко Обединеното кралство, което разчита в голяма степен на Испания и други европейски страни за плодове и зеленчуци. Видовете климатични въздействия, наблюдавани отдавна в глобалния юг, от Южна Азия до Африка и Близкия изток, сега са много по-близо до дома, като климатичните промени ясно засягат самата Европа.

"Трябва да приемем, че климатичните промени са реални, че се случват и че ни засягат", казва Шамсуддуха, призовавайки за по-добро управление на водите и отвореност към нови, дори неконвенционални идеи, включително широко разпространеното събиране на дъждовна вода в страни като Обединеното кралство.

В световен мащаб се появяват горещи точки на засушаване в Близкия изток, Азия, Южна Америка, по западното крайбрежие на САЩ и в големи части от Канада, като Гренландия, Исландия и Свалбард също показват драматични тенденции на изсушаване. В Иран Техеран се приближава към ден нула, когато няма да има достъпна вода от чешмата.

Президентът на страната, Масуд Пезешкиан дори заяви, че може да се наложи Техеран да бъде евакуиран.