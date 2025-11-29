ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поройни дъждове и гръмотевични бури обхванаха Атина и други райони в Гърция

Поройни дъждове, градушки и гръмотевични бури, предизвикани от бурята "Адел", обхванаха Атина и още няколко района в Гърция. СНИМКА: Pixabay

Поройни дъждове, градушки и гръмотевични бури, предизвикани от бурята "Адел", обхванаха Атина и още няколко района в Гърция снощи и в ранните часове на днешния ден, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Националната обсерватория съобщи за 52 милиметра дъжд във Фалиро и 50 милиметра в Алимос и Кифисия до 9 часа сутринта.

Малко преди полунощ вчера централната област Атика беше засегната от силна буря, придружена от силни ветрове и градушка в някои райони. Според пожарната служба, оперативният център е получил около 30 обаждания през този период заради паднали дървета, предимно в северните предградия като Кифисия, Ликовриси и Метаморфоси, отбелязва АНА-МПА. 

Освен това според пожарната служба от ранните часове на вчерашния ден до днес оперативният център е получил общо 127 обаждания в Атика – 27 за изпомпване на вода и 49 за отстраняване на дървета.

Вчера следобед градушка удари остров Лесбос, като предизвика задръстване на канализацията и наводняване на улиците и магазините в Митилини. Служители на гражданската защита призоваха жителите да избягват пътувания. В Месолонги четирима войници бяха хоспитализирани след удар от мълния, като трима след това бяха изписани, а един беше преместен в Патра за изследвания.

Единадесет общини затвориха училищата, след като в Епир, Корфу и Финикунда бяха регистрирани свлачища, паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването.

Бурята причини наводнения и на остров Тасос, показват кадри, разпространени от гръцките медии, на които се виждат залети от вода улици. 

За днес гръцката Национална метеорологична служба прогнозира силни дъждове и гръмотевични бури за островите в източната част на Егейско море в първата половина на деня и на Додеканезите – до късно следобед.

