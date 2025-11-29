153 са вече жертвите след наводненията в Шри Ланка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 153 души са загинали в Шри Ланка при свлачища и наводнения, а 191 са в неизвестност, предаде Ройтерс.

По данни на Центъра за управление при бедствия повече от 78 000 души са настанени в около 800 спасителни центъра, повечето от които се помещават в училища. Хиляди полицаи, военнослужещи от флота и армията раздават храна, разчистват пътища и евакуират блокирани семейства.

Междувременно жертвите от наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра след поройните дъждове са се увеличили до 303, заяви ръководителят на националната агенция за предотвратяване на бедствия Сухарянто, предаде БТА.

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица, а в Малакския проток се е образувала рядка тропическа буря.

В Суматра 279 души остават в неизвестност, въпреки че около 80 000 са евакуирани, а стотици продължават да бъдат блокирани в три провинции в западната част на Индонезия, посочи Сухарянто.

Спасителните екипи използват хеликоптери за доставка на помощ и за логистика в северните райони на острова, които са най-тежко засегнати - там пътищата са блокирани, а комуникационната инфраструктура е унищожена от свлачища.