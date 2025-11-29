ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски заселници и палестинци се сбиха на Западния бряг, има ранени

Израелски военни в Западния бряг. СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелски заселници раниха 10 палестинци при нападение на Западния бряг, предаде ДПА.

Жена е приета в болница с огнестрелна рана, съобщи Палестинският Червен полумесец. Още няколко души пострадаха при нападението в село край град Витлеем, трима от които са приети в болница, допълни хуманитарната организация.

Израелската армия потвърди, че е получила сигнал за сбиване между израелски заселници и палестинци в района, включително за замеряне с камъни от двете страни и за стрелба по палестинците. Войници и гранична полиция пристигнаха на място и ги разтърваха, допълни армията и добави, че има пострадали и от двете страни, но израелците са отказали медицинска помощ, предаде БТА.

Палестинците твърдят, че израелските заселници са влезли в палестинското село и са започнали конфронтацията.

