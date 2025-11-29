"Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) създаде днес нова младежка организация на име "Поколение Германия", предаде ДПА.

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести.

Над 800 души участваха в учредяването на новата организация, която, за разлика от предшестващата я "Млада Алтернатива" се планира да бъде тясно свързана с АзГ.

Няколко души бяха леко ранени на демонстрациите против учредяването на "Поколение Германия", предаде БТА.

Полицията съобщи, че са били леко ранени също и 10-15 служители на реда.