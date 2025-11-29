ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ерик Тръмп пусна в продажба "Водка Тръмп", руската...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21812964 www.24chasa.bg

"Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

1728
Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел по време на учредителното събрание на новата младежка организация на партията. СНИМКА: РОЙТЕРС

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) създаде днес нова младежка организация на име "Поколение Германия", предаде ДПА.

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести.

Над 800 души участваха в учредяването на новата организация, която, за разлика от предшестващата я "Млада Алтернатива" се планира да бъде тясно свързана с АзГ.

Няколко души бяха леко ранени на демонстрациите против учредяването на "Поколение Германия", предаде БТА.

Полицията съобщи, че са били леко ранени също и 10-15 служители на реда.

Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел по време на учредителното събрание на новата младежка организация на партията. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)