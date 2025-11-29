Рекордните $ 11,8 млрд. са похарчили американци онлайн за Черния петък

Американските потребители са похарчили рекордните 11,8 млрд. долара онлайн на Черния петък, което е повишение с 9,1 на сто на годишна основа. Това сочат окончателни данни на „Адоби аналитикс" (Adobe Analytics), цитирани от Ройтерс.

Очаква се в днешния съботен ден да бъдат направени покупки за 5,5 млрд. д., а в неделя - за 5,9 млрд. д., или нагоре със съответно 3,8 на сто и 5,4 на сто.

Отделно софтуерната компания „Сейлсфор" (Salesforce) съобщи, че американските потребители са похарчили 18 милиарда долара за покупки в Черния петък, което е с 3 процента повече от миналата година, като луксозните дрехи и аксесоари са сред най-популярните категории, предаде БТА.

Въпреки че американските потребители са похарчили повече този Черни петък в сравнение с миналата година според „Сейлсфор" увеличението на цените е възпрепятствало онлайн търсенето, като купувачите са закупили по-малко артикули в сравнение с 2024 година.

Във физическите магазини търсенето на изгодни оферти е било относително слабо в след Деня на благодарността, като някои купувачи са заявили, че се страхуват да харчат прекалено много на фона на задържащата се инфлация, несигурността, предизвикана от търговската политика, и слабия пазар на труда.

Предстоящият Кибер понеделник, традиционно голям ден за онлайн промоции, се очаква да бъде отново най-големият ден за онлайн пазаруване през сезона, според прогнозите на „Адоби", като генерира разходи за 14,2 милиарда долара, което е с 6,3 процента повече от миналата година.