Изчезна ли "Самолетът на Страшния съд" при секретна операция над Атлантическия океан?

Две британски медии съобщават, че „Самолетът на Страшния съд" Boeing E-6B Mercury на Военноморските сили на САЩ е изчезнал над Атлантическия океан при секретна операция.

Според тях се е насочил на югоизток през залива Чесапийк, преминал е покрай военноморския комплекс в Норфолк и над океана е изчезнал от радарите на гражданските системи за проследяване на полети. Това обаче може да е стандартна процедура за безопасност.

Съмнителен е и фактът, че нито една американска медия не съобщава за инцидент с E-6B Mercury, който е един от 16-те специализирани самолета, които са въздушни командни центрове за Стратегическото командване на САЩ, военния министър и президента. Оттам могат да се дават и команди за ядрен удар, ако е необходимо.

Самолетите изпълняват така наречените мисии „Tacamo" (Take Care and Move Out), за да поддържат комуникация със стратегическите сили на САЩ, с подводници с балистични ракети и са неразделна част от сценариите за ядрен конфликт.