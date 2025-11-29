ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте ситуацията по пътищата на страната в момента

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21813095 www.24chasa.bg

Изчезна ли "Самолетът на Страшния съд" при секретна операция над Атлантическия океан?

5412
"Самолетът на Страшния съд" Boeing E-6B Mercury СНИМКА: US NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND (КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА САЩ)

Две британски медии съобщават, че „Самолетът на Страшния съд" Boeing E-6B Mercury на Военноморските сили на САЩ е изчезнал над Атлантическия океан при секретна операция.

Според тях се е насочил на югоизток през залива Чесапийк, преминал е покрай военноморския комплекс в Норфолк и над океана е изчезнал от радарите на гражданските системи за проследяване на полети. Това обаче може да е стандартна процедура за безопасност.

Съмнителен е и фактът, че нито една американска медия не съобщава за инцидент с E-6B Mercury, който е един от 16-те специализирани самолета, които са въздушни командни центрове за Стратегическото командване на САЩ, военния министър и президента. Оттам могат да се дават и команди за ядрен удар, ако е необходимо.

Самолетите изпълняват така наречените мисии „Tacamo" (Take Care and Move Out), за да поддържат комуникация със стратегическите сили на САЩ, с подводници с балистични ракети и са неразделна част от сценариите за ядрен конфликт.

"Самолетът на Страшния съд" Boeing E-6B Mercury СНИМКА: US NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND (КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА САЩ)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)