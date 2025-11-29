Вучич след разговор с Орбан: Унгария ще помогне за енергийната ни стабилност

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че днес е разговарял по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, който отново е подчертал, че Унгария ще помогне за енергийната сигурност на Сърбия, съобщава ТАНЮГ.

Вучич написа в профила си в Инстаграм, че унгарският премиер го е информирал за срещите си по време на посещението си в Москва, предаде БТА.

"Разговарях по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, продължавайки съществения диалог, проведен онзи ден в Суботица. Както обеща, той ме информира за срещата си в Москва вчера. И по този повод той подчерта, че Унгария ще помогне за енергийната стабилност на Сърбия. Добросъседските отношения между Сърбия и Унгария означават много и за двете страни и народи. Готов съм да продължа да давам максималния си принос за нашето приятелство", написа сръбският президент в Инстаграм.

Орбан и Вучич се срещнаха в сръбския град Суботица на 27 ноември, а на следващия ден унгарският премиер замина за Москва.