Лъв XIV изнесе първата папска литургия на открито в Турция на "Фолксваген Арена"

Папа Лъв XIV предаде послания за мир и междурелигиозен диалог пред хиляди присъстващи на необичайна литургия, проведена във "Фолксваген Арена", като за първи път в историята на Турция папска литургия се провежда извън църква, съобщава онлайн изданието "Тюркийе тудей".

Главата на Римокатолическата църква и държавен глава на Ватикана отбеляза пред около 4000-те присъстващи на арената символичното значение на географията на Истанбул, докато говореше за изграждането на мостове между религиите и културите. Той каза, че трите моста над Босфора са му напомнили за важността на съвместните усилия за изграждане на мостове на единството.

"Подобно на мостовете над Босфора основите на единството също се нуждаят от грижа, внимание и поддръжка, за да останат солидни и да не бъдат отслабени от времето и промените", заяви папа Лъв XIV, като призова за всички усилия за подхранване и укрепване на връзките между общностите, предаде БТА.

Светият отец подчерта необходимостта от премахване на бариерите на предразсъдъците и недоверието, като изрази желанието си "да вървим заедно с другите вероизповедания, като оценяваме това, което ни обединява, като събаряме стените на предразсъдъците и недоверието, като насърчаваме взаимното познание и уважение, за да дадем на всички силно послание на надежда и да ги поканим да бъдат в мир".

Литургията в спортната зала представлява значително отклонение от предишните папски посещения в Турция, където литургиите се провеждаха само в църковни сгради, отбелязва изданието. Организирано с подкрепата на турското президентство, събитието изискваше обширен процес на селекция за подбора на участниците от католическото население на Турция, което наброява около 33 000 души.

Въпреки че капацитетът на "Фолксваген Арена" достига 5800 души, инсталирането на платформа и изискванията за сигурност ограничиха броя на присъстващите до около 4000 души.

Църковни източници, които пожелаха да останат анонимни, подчертаха историческото значение на събитието, въпреки ограничения капацитет. При предишни папски визити литургиите се провеждаха в църкви, където семействата можеха да изпратят само по един представител, а някои енории прибягваха до лотарийни системи, за да определят кой ще присъства, посочва "Тюркийе тудей".

Папа Лъв XIV пристига в четвъртък в Турция на първото си задгранично посещение след избирането му за глава на Римокатолическата църква. Визитата му включваше Анкара, където се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, град Изник (някогашната Никея), където заедно с Вселенския патриарх Вартоломей отбелязаха 1700-ата годишнина от Никейския събор, и Истанбул, където папата посети "Синята джамия", Вселенската патриаршия и изнесе литургия на "Фолксваген Арена". Утре светият отец заминава за Ливан.