Мерц иска ЕС да преосмисли забраната за двигателите с вътрешно горене от 2035 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц засили натиска върху Европейската комисия да преосмисли плановете си за пълна забрана на двигателите с вътрешно горене в коментар, направен днес, предаде ДПА.

„Няма да продължим да се придържаме към тази упорита и погрешна забрана на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз", заяви Мерц на регионална партийна конференция на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) в Магдебург.

„Трябва да останем силна индустриална страна", подчерта той, предаде БТА.

По думите му към настоящия момент електрическата мобилност остава „основният път" напред, но ще има и други автомобилни технологии, например хибридни или такива, които още са непознати.

„В политиката днес не знаем каква технология ще бъде възможна утре", подчерта канцлерът. Политически мотивираните забрани не трябва да водят до пречки, допълни той.

През 2022 г. ЕС реши, че от 2035 г. в блока вече няма да могат да се продават нови автомобили, които отделят въглероден диоксид.

Партньорите в управляващата коалиция в Германия настояват за смекчаване на решението на Брюксел за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене.

Мерц е отправил в тази връзка писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Разпоредбите имат за цел да намалят още повече въглеродните емисии от транспорта, но тъй като електромобилите не се налагат достатъчно бързо, натискът за отмяна на решението се засилва.