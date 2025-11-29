ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралийският премиер се ожени, кучето Тото гордо носеше пръстена за булката

Австралийският премиер се ожени, кучето Тото гордо носеше пръстена за булката

Австралийският премиер Антъни Албанезе се ожени за партньорката си Джоди, с която са сгодени от миналия Свети Валентин. СКРИЙНШОТ: YOUTUBE

Макар че австралийският премиер Антъни Албанезе стана първият в историята на страна, който се жени по време на мандата си, голямата звезда на тържеството бе кучето му Тото, което по време на церемонията гордо носеше на врата си пръстена за булката.

Двойката се ожени в резиденцията "Лодж" на министър-председателя в столицата Канбера, след като той и партньорката му се сгодиха на миналия Свети Валентин.

Сред гостите са били родителите на Джоди Хейдън, както и синът на Албанезе - Нейтън, от предишния му брак, както и част от министрите.

Кучето Тото на австралийския премиер Антъни Албанезе СКРИЙНШОТ: YOUTUBE
Кучето Тото на австралийския премиер Антъни Албанезе СКРИЙНШОТ: YOUTUBE

Кучето на Албанезе - Тото гордо носеше пръстена за булката. 

Австралийският премиер Антъни Албанезе се ожени за партньорката си Джоди, с която са сгодени от миналия Свети Валентин. СКРИЙНШОТ: YOUTUBE
Кучето Тото на австралийския премиер Антъни Албанезе СКРИЙНШОТ: YOUTUBE

