Руски дронове отново навлязоха във въздушното пространство на Молдова

Молдовските власти заявиха днес, че руски дронове са навлезли отново във въздушното пространство на Молдова, като това е трети подобен случай за девет дни, предаде Ройтерс.

Молдовската президентка Мая Санду, която иска страната ѝ да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., критикува войната на Русия срещу Украйна и обвинява Москва, че иска да дестабилизира Молдова.

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона, които са навлезли в молдовското въздушно пространство, предаде БТА.

По-късно те са преминали от Молдова в Украйна.

"По време на инцидента, който създаде сериозна заплаха за сигурността на въздухоплаването, въздушното пространство на Молдова остана затворено за час и десет минути, от 22:43 до 23:53", съобщи молдовското министерство.