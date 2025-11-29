Сваленият президент на Гвинея-Бисау избяга в Конго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сваленият от военните президент на Гвинея-Бисау Умаро Сисоко Ембало пристигна днес в столицата на Конго Бразавил, предаде Франс прес.

Военните в Гвинея-Бисау заявиха в сряда, че са свалили президента Ембало и че суспендират президентските и парламентарни избори от 23 ноември, малко преди да бъдат публикувани резултатите от тях.

Президентът закратко бе арестуван от военните в сряда, след което замина за Сенегал в четвъртък със самолет, уреден от сенегалското правителство.

Днес бе съобщено, че той вече е в Бразавил и ще остане там, предаде БТА.

53-годишният Ембало е близък на президента на Конго Денис Сасу Нгесо.