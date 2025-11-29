ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 88 г. си отиде британският драматург Том Стопар...

Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

1912
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Американският държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще се срещнат утре с украинска делегация в американския щат Флорида, предаде Франс прес, като се позова на представител на американското правителство.

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Тя ще се състои броени дни след като Тръмп представи плана си за слагане на край на войната в Украйна, припомни БТА.

Малко по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински преговарящи пътуват за САЩ за обсъждането на този план.

