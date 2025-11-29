"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин подписа закона за бюджета за 2026 г. и през следващите три години, където са заложени рекордни военни разходи и средства за националната сигурност, съобщиха различни руски медии, позовавайки се на официалните данни. Данните за приходите и разходите на Русия бяха разпространени от различни руски медии.

Ако преди войната те са били 24%, догодина те нарастват на 38,2 на сто. За сметка на това социалните разходи ще намалеят от 38,1% преди конфликта до 25,1%.

Съкращения ще претърпят и разходите за подкрепа на икономиката - от 17,6% те ще паднат до 10,9 на сто.

Според статистиката на Министерството на финансите това ще са най-ниските стойности до момента.