Путин одобри рекорден бюджет с 38% военни разходи, докато преговаря за мир в Украйна

Владимир Путин Снимка: Пресслужбата на Кремъл

Руският президент Владимир Путин подписа закона за бюджета за 2026 г. и през следващите три години, където са заложени рекордни военни разходи и средства за националната сигурност, съобщиха различни руски медии, позовавайки се на официалните данни.

Ако преди войната те са били 24%, догодина те нарастват на 38,2 на сто. За сметка на това социалните разходи ще намалеят от 38,1% преди конфликта до 25,1%.

Съкращения ще претърпят и разходите за подкрепа на икономиката - от 17,6% те ще паднат до 10,9 на сто. 

Според статистиката на Министерството на финансите това ще са най-ниските стойности до момента.

