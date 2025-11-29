Венецуела: Отхвърляме колонизаторската заплаха на Тръмп за въздушното ни пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуела разкритикува днешното изказване на американския президент Доналд Тръмп, че венецуелското въздушно пространство следва да бъде смятано за затворено, предаде Франс прес.

"Венецуела отхвърля и осъжда тази колонизаторска заплаха, която има за цел да засегне суверенитета на въздушното ѝ пространство. Това е необичайна агресия от нов тип срещу венецуелския народ, незаконна и необоснована", заяви венецуелското външно министерство.

Венецуела "отхвърля с абсолютна категоричност изявлението, разпространено в социалните мрежи от президента" Тръмп, се казва още в изявление на външното министерство, предаде БТА.

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт, който е едностранен и произволен, несъвместим с най-елементарните принципи на международното право и който се вписва в политиката на постоянна агресия срещу нашата страна", заяви още венецуелското ведомство.