Венецуела: Отхвърляме колонизаторската заплаха на Тръмп за въздушното ни пространство

Доналд Тръмп. СНИМКА: РОЙТЕРС

Венецуела разкритикува днешното изказване на американския президент Доналд Тръмп, че венецуелското въздушно пространство следва да бъде смятано за затворено, предаде Франс прес.

"Венецуела отхвърля и осъжда тази колонизаторска заплаха, която има за цел да засегне суверенитета на въздушното ѝ пространство. Това е необичайна агресия от нов тип срещу венецуелския народ, незаконна и необоснована", заяви венецуелското външно министерство.

Венецуела "отхвърля с абсолютна категоричност изявлението, разпространено в социалните мрежи от президента" Тръмп, се казва още в изявление на външното министерство, предаде БТА.

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт, който е едностранен и произволен, несъвместим с най-елементарните принципи на международното право и който се вписва в политиката на постоянна агресия срещу нашата страна", заяви още венецуелското ведомство.

